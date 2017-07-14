KHK İLE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİN LİSTESİ
692 sayılı KHK ile YÖK'ten 302 akademisyen ve akademik personel görevinden ihraç edildi. İşte ihraç edilen akademisyenlerin listesi.
Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) çoğu akademik personel ve akademisyen olmak üzere 356 personel görevinden ihraç edildi.
Resmi Gazetede yayımlanan KHK'ya göre ihraç edilen Akademisyen listesi şöyle:
İşte yeni KHK ile YÖK'ten ihraç edilen akademik personelin listesi:
Öte yandan YÖK bünyesindeki kurumlarda görev yapan 54 personel de yeni yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.
İşte ihraç edilen YÖK personelinin listesi:
Tam ihraç listesine bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar