692 sayılı KHK ile YÖK'ten 302 akademisyen ve akademik personel görevinden ihraç edildi. İşte ihraç edilen akademisyenlerin listesi.

Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) çoğu akademik personel ve akademisyen olmak üzere 356 personel görevinden ihraç edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan KHK'ya göre ihraç edilen Akademisyen listesi şöyle:

İşte yeni KHK ile YÖK'ten ihraç edilen akademik personelin listesi:

Öte yandan YÖK bünyesindeki kurumlarda görev yapan 54 personel de yeni yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.

İşte ihraç edilen YÖK personelinin listesi:

Tam ihraç listesine bu linkten ulaşabilirsiniz:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

Kaynak: haberinburada