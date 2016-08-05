KEYİF YAPARKEN GÜVENDE KALMAK İÇİN BİR KAÇ İPUCU!
Yaz aylarında tatil yörelerinde de dijital hayatın tüm hızıyla devam ettiğini, kullanıcıların dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonlarıyla iletişim, bilgi alma, online alışveriş ve bankacılık işlemlerini sürdürdüğünü belirten ESET, bu dönemde hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyor.
Tatile çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri sizler için sıraladık.
TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE
Güvenlik yazılımı kullanın! Günde ortaya çıkan 300 bin yeni virüsle başka türlü mücadele etmek mümkün değil.
Sistem yamalarını ihmal emeyin! Kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin, böylece korunmanın öncelikli adımlarından birini yerine gitirmiş olursunuz.
Çok sık söylüyoruz yine tekrar ediyoruz: Verilerinizi mutlaka yedekleyin! Böylece bilgisayarınız ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.
Karmaşık şifreler kullanın: Şifreler “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturulsun.
USB aygıtları virüse karşı kontrol edin: Taşınabilir aygıtlar, virüslerin yayılmasını sağlayan en yaygın taşıyıcı durumundalar.
TATİL SIRASINDA
Tozdan ve kumdan uzak tutun: Toz ve kum, fanınızı kullanılmaz hale getirerek bilgisayarın aşırı ısınmasına ve zarar görmesine sebep olabilir.
Bilgisayarınızı serin tutun: Yüksek sıcaklıklar her zaman elektronik cihazların düşmanıdır.
Suyla temastan kaçının: Bilgisayar veya tablet çalışırken meydana gelen sıvı temasları cihazlara kalıcı hasarlar verebilir.
Kaliteli bir taşıma çantası kullanın: Seyahat ederken toza, sıcağa, darbelere dayanıklı bir taşıma kılıfı ve çantası kullanılmalı.
Hırsızlara karşı dikkatli olun: Riski minimize etmek için cihazlar güvenli yerde tutulmalı ve mümkünse güvenlik kilidi kullanılmalı.
Kablosuz ağlar: Herkese açık kablosuz ağları kullanırken bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.
Veri hırsızlarına karşı dikkatli olun: İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin.
Yeni bir e-posta hesabı açın: Normal mailinize gelen mesajların yönlendirilmek üzere ayarlandığı bir tatil hesabı açarak, tatilde bu e-posta hesabınız ele geçirilse bile uğrayacağınız zararın sadece tatil süresi içinde kalmasını sağlayabilirsiniz.
EVE DÖNDÜĞÜNÜZDE
Bilgisayarınız ve telefonunuzu virüslere karşı tarayın: Döndüğünüzde bilgisayarınızı, telefonunuzu, hafıza kartlarınızı, USB belleğinizi olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Bu taramalar için ücretsiz online tarayıcılar kullanabilirsiniz.
Normal e-posta adresinize geçiş yapın: Tatil için açtığınız e-posta hesabına yönelik yönlendirmeyi iptal edin ve normal mailinize geri dönün.
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