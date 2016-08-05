

Tatile çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri sizler için sıraladık.



TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE

Karmaşık şifreler kullanın: Şifreler “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturulsun.

Çok sık söylüyoruz yine tekrar ediyoruz: Verilerinizi mutlaka yedekleyin! Böylece bilgisayarınız ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Sistem yamalarını ihmal emeyin! Kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin, böylece korunmanın öncelikli adımlarından birini yerine gitirmiş olursunuz.

Güvenlik yazılımı kullanın! Günde ortaya çıkan 300 bin yeni virüsle başka türlü mücadele etmek mümkün değil.



TATİL SIRASINDA





Tozdan ve kumdan uzak tutun: Toz ve kum, fanınızı kullanılmaz hale getirerek bilgisayarın aşırı ısınmasına ve zarar görmesine sebep olabilir.







Bilgisayarınızı serin tutun: Yüksek sıcaklıklar her zaman elektronik cihazların düşmanıdır.







Suyla temastan kaçının: Bilgisayar veya tablet çalışırken meydana gelen sıvı temasları cihazlara kalıcı hasarlar verebilir.







Kaliteli bir taşıma çantası kullanın: Seyahat ederken toza, sıcağa, darbelere dayanıklı bir taşıma kılıfı ve çantası kullanılmalı.







Hırsızlara karşı dikkatli olun: Riski minimize etmek için cihazlar güvenli yerde tutulmalı ve mümkünse güvenlik kilidi kullanılmalı.







Kablosuz ağlar: Herkese açık kablosuz ağları kullanırken bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.







Veri hırsızlarına karşı dikkatli olun: İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin.

