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kevin kuranyi futbolu bıraktı

KEVİN KURANYİ FUTBOLU BIRAKTI

Alman golcü Kevin Kuranyi, 35 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tarih : 24 Mart 2017, 17:41
Puan Ver : Kevin Kuranyi Futbolu Bıraktı(5/10)7


Bundesliga'da bir dönem adından sıkça söz ettiren Kuranyi, futbol hayatını noktaladı. Son olarak Hoffenheim forması giyen Alman futbolcu, özellikle Schalke 04'te oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



Stutgart, Schalke 04, Dinamo Moskova ve Hoffenheim takımlarında forma giyen Kuranyi, kariyeri boyunca 550 maça çıkıp 212 gol attı. Almanya Milli Takımı'nın formasını da 52 kez terleten golcü oyuncunun milli forma altında da 19 golü bulunuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kevin  Kuranyi  Futbolu  Bıraktı    haber

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