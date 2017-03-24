

Bundesliga'da bir dönem adından sıkça söz ettiren Kuranyi, futbol hayatını noktaladı. Son olarak Hoffenheim forması giyen Alman futbolcu, özellikle Schalke 04'te oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.







Stutgart, Schalke 04, Dinamo Moskova ve Hoffenheim takımlarında forma giyen Kuranyi, kariyeri boyunca 550 maça çıkıp 212 gol attı. Almanya Milli Takımı'nın formasını da 52 kez terleten golcü oyuncunun milli forma altında da 19 golü bulunuyor.







kaynak:sabah