KEVİN GARNETT'TAN PARKELERE VEDA!
Efsanevi basketbolcu, 21 yıllık kariyerini noktalayarak NBA'e "elveda" dedi. Garnett, 2007-2013 yıllarında görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de kariyerindeki tek NBA şampiyonluğunu elde etti.
Efsanevi basketbolcu, 21 yıllık kariyerini noktalayarak NBA'e "elveda" dedi. Garnett, 2007-2013 yıllarında görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de kariyerindeki tek NBA şampiyonluğunu elde etti.
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