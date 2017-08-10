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Keten İnşaat'ın Sahipleri Cinayetten Gözaltına Alındı

KETEN İNŞAAT'IN SAHİPLERİ CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINDI

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti azmettiricisi olarak gözaltına alındı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Keten İnşaat'ın Sahipleri Cinayetten Gözaltına Alındı(5/10)1

İstanbul'da geçtiğimiz yıl öldürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti soruşturması kapsamında Keten inşaatın sahipleri Rıza ve Selahattin Keten kardeşler gözaltına alındı. Cinayete azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Keten kardeşlerlerle birlikte gözaltına alınanlar arasında bir çalışanları bulunuyor.

MAKAMINDA TABANCAYLA VURULMUŞTU

Şişli Belediyesi'nin Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan yeni binasında 18 Temmuz 2016'da yaşanan olayda, Başkan Yardımcısı Cemil Candaş makamında tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tetikçi Şenol Ş.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyet ifadesinde "Para istedim vermedi. Onun için vurdum" diyen tetikçi Şenol Ş. sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten polis, cinayetin basit bir saldırı olmadığını ortaya çıkarırken İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Candaş'ın inşaat rantına geçit vermediği için öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yapılan soruşturmada Keten İnşaat yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınıp 5'i azmettirici iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayla ilgili tutuklamalar yaşanırken, cinayetin arkasından örgütsel bir yapı çıkması sebebiyle soruşturma Asayiş polisi tarafından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. Organize Polisi cinayetle ilgili yeni delillere ulaştı ve o deliller ışığında dün sabah yeni bir operasyon başlattı. Cinayetin tepe isimlerine ulaşan Organize polisi, azmettirici olarak Keten İnşaatın sahibi Rıza ve Selahattin Keten ile bir şirket çalışanını gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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