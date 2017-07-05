Kestane Balının Mucize Faydaları
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Kestane balının mucize faydaları

KESTANE BALININ MUCİZE FAYDALARI

Arıların haziran ayının başlamasıyla kestane çiçeklerinden elde ettikleri baldır. Koyu kahve renkli, koyu kıvamlı, tatlı keskin, buruk, biraz acı, kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal mikrop öldürücü etkiye sahiptir.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 17:04
Puan Ver : Kestane Balının Mucize Faydaları(7/10)7






Kestane balı, çiçek balına göre daha koyu renkli ve çiçek balının 2 katı fazla demir içiyor.



Arıların haziran ayının başlamasıyla kestane çiçeklerinden elde ettikleri baldır. Koyu kahve renkli, koyu kıvamlı, tatlı keskin, buruk, biraz acı, kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal mikrop öldürücü etkiye sahiptir.



Soğuk kış günlerinin sert havaları nedeniyle boğaz enfeksiyonlarının çok görüldüğü dönemler atlatıldığında maalesef arda kalan sorun, sürekli kendini gösteren bir türlü bitmek bilmeyen öksürüktür. Bazen sadece tek çözüm haline gelen bal-toz karabiber karışımı ile birkaç gün içinde bu öksürük giderebilir.



Kestane balının sağlığa faydaları;



Bağışıklığı güçlendiriyor, hazmı kolaylaştırıyor



Kestane balı, antioksidan yani vücuttaki oksidatif süreçleri durduran bir nevi paslanmayı önleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle akciğer hastalıklarına iyi gelebilir...



Bütün koyu renkli ballar gibi antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucudur.

-Antioksidan özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Bağırsak gazına iyi gelir.

-Hazmı kolaylaştırır.



Bal bir tür karbonhidrattır. Bu nedenle barsaklarda su tutucu etkiye sahiptir. Böylece kabızlığa iyi gelir. Kan şekerini artıcı etkisi nedeniyle acıktırıcı yani iştah açıcıdır. İdrar kesesi enfeksiyonlarına iyi gelebilir.



Japonya ve Avustralya'da yapılan bir çalışma sonucuna göre mide ve kemik kanserine iyi gelebildiği söylenmiştir.



Kestane balı çiçek balı ile kıyaslandığında...

2 katı kadar demir, 3,5 katı kadar kalsiyum, 5 katı kadar potasyum içerir.



Kimler kestane balı tüketirken dikkat etmeli?

Kestane balının bu denli önemli faydalarından bahsederken altını çizmemiz gerek bir başka nokta var. Sıraladığımız tüm bu sağlık sorunlarının çözümünde önemli etkisi olan kestane balını, kan şekeri düzeninde sıkıntı yaşayan bireyler ölçülü şekilde tüketmeli...



Şeker hastaları, gestanyonel diyabet (hamilelik şekeri) yaşayan anne adayları, şeker hastalığı riskinde olanlar, insülin direnci yaşayanlar, polikistik over tanısı olan bireyler de kestane balı tüketimini mutlaka bir uzmana danışarak planlamalıdırlar.








Etiketler: Kestane  Balının  Mucize  Faydaları    haber

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