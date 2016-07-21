

Yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün ilan edilen OHAL'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı öngörmediklerini kaydeden Kurtulmuş, 3 aydan daha kısa sürede normale dönülebileceği mesajını verdi.







OHAL'i mümkün olduğunca kısa tutmayı amaçladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah 1-1,5 ay içinde işimizi tamamlarız ve Türkiye normale döner" dedi.







Uygulama ile günlük hayatın etkilenmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, temel hak ve özgürlüklerden geri adım atılmayacağını söyledi.







Kurtulmuş, OHAL'in gündeme gelmesinin ardından merak edilen sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da net bir yanıt vererek, "Kesinlikle sokağa çıkma yasağı öngörmüyoruz" dedi.