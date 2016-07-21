O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'KESİNLİKLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNGÖRMÜYORUZ'


'KESİNLİKLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNGÖRMÜYORUZ'
Tarih : 21 Temmuz 2016, 14:05
Puan Ver : 'kesinlikle Sokağa Çıkma Yasağı Öngörmüyoruz'(6/10)6


Yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün ilan edilen OHAL'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı öngörmediklerini kaydeden Kurtulmuş, 3 aydan daha kısa sürede normale dönülebileceği mesajını verdi.



OHAL'i mümkün olduğunca kısa tutmayı amaçladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah 1-1,5 ay içinde işimizi tamamlarız ve Türkiye normale döner" dedi.



Uygulama ile günlük hayatın etkilenmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, temel hak ve özgürlüklerden geri adım atılmayacağını söyledi.



Kurtulmuş, OHAL'in gündeme gelmesinin ardından merak edilen sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da net bir yanıt vererek, "Kesinlikle sokağa çıkma yasağı öngörmüyoruz" dedi.








Etiketler:   Kesinlikle  Sokağa  Çıkma  Yasağı  Öngörmüyoruz      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER