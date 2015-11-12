

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Kasım kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak. Sonuçları, saat 11.00'de YSK Başkanı Sadi Güven kamuoyuna duyuracak. Güven'in açıklamasının ardından kesin sonuçlar yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilecek. 5 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek.







Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak. Meclis'in toplandığı gün seçim hükümetinin görev süresi de sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek.