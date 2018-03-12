Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Hasan Ali Kaldırım'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Maç öncesi sağ ayak baş parmağında iltihap bulunan Hasan Ali Kaldırım, mücadeleye bu şekilde devam edemeyeceğini anladı. Rahatsızlığını sağlık ekibine ileten Hasan Ali'nin kramponunun sağ ayak baş parmağı bölümü devre arasında kesildi.

MAÇA DAHA RAHAT DEVAM ETTİ

Böylece Hasan'ın sağ ayak baş parmak bölümü açıkta kaldı ve maça daha rahat bir şekilde davam etti. Maç kadrosunda başka bir sol bek bulunmayan Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin fedekarlığı, takdir topladı.

Kaynak: haberinburada