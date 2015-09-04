KESER VE ÇEKİÇLE DÖVÜLDÜ, KURTULABİLMEK İÇİN EVİN BALKONUNDAN ATLADI!
GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.
GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.
Ancak düşme sonucu dişleri kırılan ve vücudunda kırık ve yaralar oluşan genç kadını düştüğü yerden kaldıran Bahtiyar Şengün tekrar eve getirip dövmeye devam etti. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen kayınpederinin kurtardığı kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaçan Bahtiyşar Şengün ise aranıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar