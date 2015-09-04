GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.



GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.







Ancak düşme sonucu dişleri kırılan ve vücudunda kırık ve yaralar oluşan genç kadını düştüğü yerden kaldıran Bahtiyar Şengün tekrar eve getirip dövmeye devam etti. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen kayınpederinin kurtardığı kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaçan Bahtiyşar Şengün ise aranıyor.