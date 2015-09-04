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Keser ve çekiçle dövüldü, kurtulabilmek için evin balkonundan atladı!

KESER VE ÇEKİÇLE DÖVÜLDÜ, KURTULABİLMEK İÇİN EVİN BALKONUNDAN ATLADI!

GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.

Tarih : 04 Eylül 2015, 16:53
Puan Ver : Keser Ve Çekiçle Dövüldü, Kurtulabilmek İçin Evin Balkonundan Atladı!(10/10)11


GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Yeter Şengün, kendisini keser ve çekiçle döven eşi 35 yaşındaki Bahtiyar Şengün'den kurtulabilmek için evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi.



Ancak düşme sonucu dişleri kırılan ve vücudunda kırık ve yaralar oluşan genç kadını düştüğü yerden kaldıran Bahtiyar Şengün tekrar eve getirip dövmeye devam etti. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen kayınpederinin kurtardığı kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaçan Bahtiyşar Şengün ise aranıyor.








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