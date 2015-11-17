

KERRY'NİN BU AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR







ABD Başkanı Barack Obama G-20 Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada IŞİD tehdidine karşı Suriye'ye çok sayıda Amerikan askeri konuşlandırmanın "hata" olacağını söylemişti. Hatta Obama, ABD'nin IŞİD'e karşı politikasını eleştiren sorulardan sıkılmış ve “yeni bir soru” olup olmadığını sormuştu.







Ankara'daki yetkililer, Kerry'nin bu sözlerle IŞİD'e karşı bir kara operasyonunu değil, geçmişe göre daha güçlü ve etkin bir hava operasyonunu kastettiğini söylediler.



Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma çabaları yaz aylarından beri yoğunluk kazanmıştı. Astsubay Yalçın Nane'nin 23 Temmuz'da Kilis sınırında IŞİD militanlarınca şehit edilmesinin ertesi günü Türk savaş uçakları Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu. Hemen ardından Türkiye-Suriye sınırına yüzlerce kilometre hendek kazıldı, yer yer duvar örüldü, aydınlatma ve yol ıslahı çalışmalarıyla sınır güvenliği güçlendirildi.



Gözlem balonları, İHA'lar ve kameralarla izlenmeye başlayan sınırın özellikle Hatay ve çevresinden geçen dağlık-ormanlık bölümünü kontrol etmek zor. Bu bölgede sınırın bir kısmı rejim, bir kısmı Kürt, bir kısmı Özgür Suriye Ordusu kontrolünde. Sınırın IŞİD kontrolündeki bölgeler nispeten düzlük alanlarda bulunsa da, çatışma riski daha da yüksek.







Kerry'nin açıklaması, Suriye krizini bitirmek için Viyana'da yapılan barış görüşmelerinde, geçiş takvimi üzerinde uzlaşılmasının ardından geldi. IŞİD'in üstlendiği katliamları kınamak için dün Paris'e giden Kerry, Suriye'de “büyük bir geçişe sadece birkaç hafta kaldığını” söyledi.