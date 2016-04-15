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kerry: rus jetlerini vurabilirdik

KERRY: RUS JETLERİNİ VURABİLİRDİK

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Baltık Denizi'ndeki Amerikan destroyeri üzerinde alçak uçuş yapan Rus jetleriyle ilgili olarak "vurma hakkımız vardı" diye konuştu.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:30
Puan Ver : Kerry: Rus Jetlerini Vurabilirdik(7/10)9


ABD'li yetkililer iki Su-24 tipi iki Rus savaş uçağının Pazartesi günü uluslararası sularda seyreden ABD güdümlü füze destroyerinin birkaç metre üzerinde 10'dan fazla kez yakın yakın uçuş yaptığını açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı ise, Amerikan destroyerinin bir Rus donanma üssüne yakın seyrettiğini, savaş uçaklarının Amerikan USS Donald Cook destroyerini gözetledikten sonra tüm güvenlik kurallarına uyarak geri döndüklerini söyledi.



Olayı kınayan ABD Dışişleri Bakanı Kerry Rus jetlerinin alçak uçuşunu "provokatif ve tehlikeli olarak" tanımladı. Kerry angajman kurallarına göre Rus savaş uçaklarını vurma haklarının olduğunu belirtti.



Amerikalı yetkililer jetlerden birinin destroyere 9 metre kadar yaklaştığını, yakın uçuş nedeniyle geminin etrafında girdaplar oluştuğunu söylemişti.



Rus jetlerinin bu eylemlerin, denizde tehlikeli kazaların engellenmesini öngören ve 1970'lerde imzalanan bir anlaşmayı ihlal edebileceği belirtiliyor.



Ancak ABD'nin diplomatik protesto için adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.








Etiketler: Kerry  Rus  Jetlerini  Vurabilirdik    haber

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