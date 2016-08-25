

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'de çatışmaların durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması başta olmak üzere Suriye'nin geleceğine yönelik çabalar ele alındı.







Cerablus operasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesi konusundaki mutabakatın da altı çizildi.







Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Kerry, PYD/YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmekte olduklarını vurguladı. Görüşmede ayrıca, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin işbirliği içinde sürdürüleceği hususu da vurgulandı.