KERKÜK'Ü TERK EDENLERE BAĞDAT'TAN ÇAĞRI: GERİ DÖNÜN!
Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci, Iraklı güçlerin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kenti terk eden ailelerin evlerine dönmelerini istedi.
"KERKÜK TÜM ETNİK VE MEZHEPSEL GRUPLARLA MÜKEMMEL BİR KENT"
El-Araci, ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'ü terk eden tüm Kürt aileleri en kısa zamanda evlerine dönmeli. Operasyon sadece ve sadece yasa dışı eylemlerde bulunanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük tüm etnik ve mezhep grupları ile ancak mükemmel bir kenttir." ifadelerini kullandı.
"KERKÜK MERKEZDE POLİS DIŞINDA HERHANGİ BİR GÜÇ YOK"
Kerkük'te güvenliğin çeşitli güçler tarafından sağlandığını yalanlayan el-Araci, "Kerkük kent merkezinin güvenliğini bir tek polis güçleri sağlamaktadır. Bunun dışında hiçbir güç, kent merkezinde bulunmuyor. Federal polis güçleri de Kerkük polisine dışarıdan destek sağlamaktadır." şeklinde konuştu.
"İDDİALAR ASILSIZ"
Operasyonlardan sonra kentte baskınlar yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan el-Araci, "Yasal izin olmadan kentin hiçbir yerinde baskın yapmak gibi bir uygulama yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı eylemlere adı karışanlara yönelik gereken kanuni izinler doğrultusunda uygulanacaktır." dedi.
"ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLECEK"
Her şeye rağmen Erbil ve Bağdat arasındaki bağlantının kopmadığını ifade eden el-Araci, "Bütün bir Irak içindeki anlaşmazlıklar kendi içinde çözülecektir. Anlaşmazlıklar iki ülke arasında değil tek bir tarih ve coğrafyaya sahip olan taraflar arasındadır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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