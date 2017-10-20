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KERKÜK'TEN BÜYÜK KAÇIŞ, RUS UYDUSU TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ


Kerkük'ten Büyük Kaçış, Rus Uydusu Tarafından Böyle Görüntülendi
Tarih : 20 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Kerkük'ten Büyük Kaçış, Rus Uydusu Tarafından Böyle Görüntülendi(10/10)6

Irak ordusunun Kerkük'e operasyon başlatması sonrası kaçışlar başladı. Peşmergeler ve binlerce vatandaş, Süleymaniye'ye doğru gidiyor.

KERKÜK'TEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI

Peşmergeler ve PKK'ya güvenerek kentte kalan binlerce vatandaş da Irak ordusunun kentteki yönetimi ele geçirmesiyle Süleymaniye'ye doğru yola çıktı. Oluşan uzun kuyruk, Rus uydusu tarafından görüntülendi.

PKK-PEŞMERGE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Barzani'ye bağlı peşmergelerin bulunduğu Kerkük'e girdi. Kentte PKK'lı teröristlerle el ele veren peşmergeler silahlarını bırakıp kaçmayı tercih etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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