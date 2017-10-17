KERKÜK'TEN AĞLAYARAK KAÇAN PEŞMERGE, PAZARLIĞA BAŞLADI!
Barzani Yönetimi, Irak güçleri ve Peşmerge arasındaki sınır hattının Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi imzalanan anlaşmaya göre belirleneceğini açıkladı.
Irak ordusunun Kerkük'e girmesiyle sahadan çekilen Barzani yönetiminden yeni açıklama geldi.
PEŞMERGE, PAZARLIĞA BAŞLADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Irak güçleri ve Peşmerge arasındaki sınır hattının Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi imzalanan anlaşmaya göre belirleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"SINIRLAR MUSUL OPERASYONU BAŞLAMADAN ÖNCEKİ HALİYLE KALMALI"
Uluslararası koalisyon güçlerinin gözetimi altında Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayla, her iki taraf arasındaki sınır hattının Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden önceki haliyle kalmasına karar verilmişti. Şimdi her iki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak ve önümüzdeki günlerde anlaşmaya göre bir sınır hattı kurulacak.
GÖZLER IRAK HÜKÜMETİNDE
Irak merkezi hükümeti, Peşmerge Bakanlığının açıklamasına dair henüz herhangi bir beyanda bulunmadı.
Kaynak: haberinburada
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