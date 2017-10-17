Beşiktaşlı Taraftarlardan Yönetime Monaco Tepkisi
3'üncü Kez Ameliyat Edilen Baykal'la İlgili Son Açıklama: Hentom Temizlendi
Monaco-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Son Dakika! Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
Abd Büyükelçisi Bass'ın Tehdidinden Sonra, Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Akhisarspor Maçlarından Sonra, Trabzonspor'da 3 Teknik Direktör 1 Başkan İstifa Etti
Kerkük'ten Ağlayarak Kaçan Peşmerge, Pazarlığa Başladı!
Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Mersin'deki Saldırıda 17'si Polis 18 Kişi Yaralandı
Tff, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Ve Ryan Babel'i Pfdk'ya Sevk Etti
Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız Ve Kaçak
Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu
Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi
Mercedes'in Çatı Şirketi Daimler Ag Bölünüyor
Bu Akşam Oynanacak Monaco-Beşiktaş Maçı Trt 1'den Yayınlanacak
Barzani, Kerkük Operasyonuyla İlgili İlk Kez Konuştu, Kaçan Peşmergelerle İlgili Bazı Siyasileri Suçladı
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Antalyaspor, Seremoniye Futbolcularla Birlikte Çıkmak İsteyen Çocuklardan Para Alacak
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Düzenlenen Saldırıdan İlk Görüntüler
Büyükada İddianamesi Kabul Edildi! Whatsapp Yazışmaları İddianamede: İlk Ödev Telefonları Kapatın
Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk

Kerkük'ten Ağlayarak Kaçan Peşmerge, Pazarlığa Başladı!

KERKÜK'TEN AĞLAYARAK KAÇAN PEŞMERGE, PAZARLIĞA BAŞLADI!

Barzani Yönetimi, Irak güçleri ve Peşmerge arasındaki sınır hattının Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi imzalanan anlaşmaya göre belirleneceğini açıkladı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Kerkük'ten Ağlayarak Kaçan Peşmerge, Pazarlığa Başladı!(7/10)3

Irak ordusunun Kerkük'e girmesiyle sahadan çekilen Barzani yönetiminden yeni açıklama geldi.

PEŞMERGE, PAZARLIĞA BAŞLADI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Irak güçleri ve Peşmerge arasındaki sınır hattının Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi imzalanan anlaşmaya göre belirleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SINIRLAR MUSUL OPERASYONU BAŞLAMADAN ÖNCEKİ HALİYLE KALMALI"

Uluslararası koalisyon güçlerinin gözetimi altında Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayla, her iki taraf arasındaki sınır hattının Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden önceki haliyle kalmasına karar verilmişti. Şimdi her iki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak ve önümüzdeki günlerde anlaşmaya göre bir sınır hattı kurulacak.

GÖZLER IRAK HÜKÜMETİNDE

Irak merkezi hükümeti, Peşmerge Bakanlığının açıklamasına dair henüz herhangi bir beyanda bulunmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kerkük  Ten  Ağlayarak  Kaçan  Peşmerge  Pazarlığa  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER