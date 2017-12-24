Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük'ten Adana'ya bağlı Ceyhan'a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak'a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

24 OCAK'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK

Irak, 350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olmasının beklendiğini duyurdu. Yeni boru hattının 2014 yılında terör örgütleri tarafından zarar gören ve günlük 1.6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan eski hattın yanına inşa edileceği belirtildi.

Irak hükümeti, 24 Ocak 2018 tarihine kadar, ilgi gösteren firmaların tekliflerini verebileceklerini duyurdu.

Kaynak: haberinburada