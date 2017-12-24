Fenerbahçe'de Ozan Tufan İle Yollar Ayrılıyor
Galatasaraylı Maicon: İmparator İle Birlikte Şampiyonluğa Ulaşacağız
Veli Kavlak Göztepe Yolunda
Fatih Terim'in Yardımcısı Belli Oldu
Fatih Terim Müjdeyi Verdi: Bazı Eksikleri Tamamlayacağız
Türkiye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 Milyar Lira Harcadı
Gökhan Karga Muhabbeti Başlattı, Yıldız Taklidini Yaptı
Yavuz Komutanın Zor Kararı! En Büyük Düşmanı Babası Çıktı
Fatih Terim'in Galatasaray Golündeki Büyük Sevinci
Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler De 3 Puanı Alacağız
Rıdvan Dilmen: Fernando Direkt Kırmızı Görmeliydi
Galatasaray'da Rodrigues Şoku! Sahayı Gözyaşlarıyla Terk Etti
61 Milyon Liralık İkramiye Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Galatasaraylı Yıldız Zorlu Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü
Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!
Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
Galatasaray Taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu Alkışlarla Karşıladı
Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler

Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor

KERKÜK'TEN ADANA CEYHAN'A UZANACAK PETROL BORU HATTI İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR

Irak Petrol Bakanlığına bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi, Kerkük'ten Adana Ceyhan'a uzanacak petrol boru hattı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Tarih : 24 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor(7/10)3

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük'ten Adana'ya bağlı Ceyhan'a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak'a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

24 OCAK'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK

Irak, 350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olmasının beklendiğini duyurdu. Yeni boru hattının 2014 yılında terör örgütleri tarafından zarar gören ve günlük 1.6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan eski hattın yanına inşa edileceği belirtildi.

Irak hükümeti, 24 Ocak 2018 tarihine kadar, ilgi gösteren firmaların tekliflerini verebileceklerini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kerkük  Ten  Adana  Ceyhan  A  Uzanacak  Petrol  Boru  Hattı  İçin  İhaleye  
Çıkılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER