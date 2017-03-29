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kerkük'te türkmenler sokağa döküldü

KERKÜK'TE TÜRKMENLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının tek taraflı onayla kentteki kamu binalarına asılması kararına tepki amacıyla gösteri düzenledi. Bu sırada bir valilik görevlisi, aracıyla il binasına girmeye çalışırken iki göstericiyi yaraladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 16:46
Puan Ver : Kerkük'te Türkmenler Sokağa Döküldü(9/10)10


Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen "IKBY bayrağına  tepki" gösterisine katılan binlerce Kerküklü, ellerinde Türkmen bayraklarıyla  valilik binası önünde bir araya geldi.



Kerkük İl Meclisi tarafından sadece Kürtlerin katıldığı oylamada  alınan bayrak kararının kaldırılmasını isteyen Türkmen göstericiler, "Vali  istifa", "Kerkük Türkmen'dir Türkmen kalacak" ve "Yasa dışı karar alındı"  şeklinde sloganlar attı.



Gösteri sırasında hükümet görevlisi olduğu belirtilen bir kişi,  valilik binasına aracıyla girmek isterken iki göstericiyi yaraladı. Söz konusu  araç hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralı iki Türkmen hastaneye kaldırıldı.



Türkmen göstericilerden Lütfiye Türmeli, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Kerkük Valisi'nin aldığı yanlış karar, Kerkük'teki etnik gruplar  arasında fitne çıkaracaktır. Bu yüzden yasal olmayan tek taraflı bu karar gözden  geçirilmediği takdirde Bağdat'ta gösteri yapacağız." dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kerkük  Te  Türkmenler  Sokağa  Döküldü    haber

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