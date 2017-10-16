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Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü
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Kerkük'te Türkmenler, PKK'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü

KERKÜK'TE TÜRKMENLER, PKK'NIN ASTIĞI ÖCALAN POSTERLERİNİ SÖKTÜ

Kerkük'te Irak ordusunun kontrolü sağlamasının ardından, IKBY yönetimi sırasında PKK'lıların kentin değişik yerlerine astığı Öcalan posterleri indirildi. Posterleri indiren Türkmenler, kameralara poz verdi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü(10/10)6

Irak'ın Kerkük kentinde referandumdan bu yana devam eden kriz dün gece operasyona dönüştü.

İran destekli Haşdi Şabi militanları ve Irak ordusu, kente opersayon düzenleyerek yönetimi IKBY'den aldı. Operasyonun ardından Kerkük kalesi ve resmi binalardaki IKBY bayrakları indirildi.

PKK'LILAR ÖCALAN POSTERLERİ ASTI

Bağdat ordusunun kente operasyon düzenleyeceği kesinleşince, kente çok sayıda PKK'lı terörist de akın etmişti. PKK'lılar, Kerkük'te ele geçirdikleri bölgelere PKK flamalarıyla birlikte terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini asmıştı.

TÜRKMENLER PKK'NIN BAYRAK VE POSTERLERİNİ İNDİRDİ

Merkezi yönetimin kentte kontrolü yeniden almasının ve IKBY birlikleriyle birlikte PKK'lıları büyük bölümünün de sınır dışına çıkarılmasının ardından bu flama ve posterler de Türkmen birlikleri tarafından yerlerinden söküldü.

ÖCALAN'A TERLİKLE VURDULAR

Abdullah Öcalan'ın büyük bir posterini sökerek yere atan Türkmenler, üzerine bastıkları Öcalan resmiyle pos vererek sosyal medyada paylaştı. Türkmenlerin, Öcalan'ın yüzünün üstüne bir de terlik koyduğu görüldü. Irak'ta birine terlikle vurmak, aşağılama ifadesi olarak kullanılıyor. Haberler.com/Özel

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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