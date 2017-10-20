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Kerkük'te Terörle Mücadele Polislerine Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 4 Polis Yaralandı

KERKÜK'TE TERÖRLE MÜCADELE POLİSLERİNE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS ÖLDÜ, 4 POLİS YARALANDI

Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Kerkük'te Terörle Mücadele Polislerine Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 4 Polis Yaralandı(5/10)1

Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER POLİS NOKTASINA SALDIRDI

Azadi Polis Karakolu Subayı Nejdet Vindavi, Kerkük kent merkezindeki Şorca Mahallesi'nde terörle mücadele polislerinin kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

1 POLİS ÖLDÜ, 4 POLİS YARALANDI

Saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını belirten Vindavi, kent merkezinde olası güvenlik boşluğunu önlemek için polis ekiplerinin çeşitli semtlerde kontrol noktası oluşturmaya başladığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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