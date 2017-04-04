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kerkük'te referandum kararı

KERKÜK'TE REFERANDUM KARARI

Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:44
Puan Ver : Kerkük'te Referandum Kararı(10/10)9


Irak'ta Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların  boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilhakı için  referanduma gidilmesi kararı aldı.



Kerkük İl Meclisi, hafta sonu Irak meclisinin kabul ettiği Kerkük'teki kamu binalarına sadece Irak bayrağının asılması kararı ile kentin IKBY'ye  bağlanması için referandum düzenlenmesi konularını görüşmek üzere toplandı.



Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturum sonrası Kürt üyelerle ortak basın toplantısı düzenleyen Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, "Kerkük'ün  tartışmalı bölgeler statüsünden çıkıp, kaderinin tayin edilmesi için il meclisi  olarak referandum yapılması kararı aldık. Referandum talebimizi Irak merkezi  hükümetine iletiyoruz. Kerkük halkının artık bekleyecek gücü kalmadı."  ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kerkük  Te  Referandum  Kararı    haber

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