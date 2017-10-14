Kerkük'te Peşmerge ve Haşdi Şabi milisleri arasındaki gerilim üst seviyede devam ediyor. İki grubun mevzileri arasındaki mesafe 10 metreye kadar düştü.

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki gerginlik devam ederken, yer yer taraflar arasındaki mesafenin 10 metreye kadar düştüğü, karşılıklı hendeklerin kazıldığı belirtiliyor.

PERŞMERGE ASKERİ ÜS VE HAVALİMANINA GÜÇ GÖNDERDİ

Kerkük'ün Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından, Irak ordusu, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarını artırarak Peşmergeye karşı konuşlanması, gerginliğin en üst seviyeye çıkmasına neden odu. Peşmerge güçleri özellikle kent merkezindeki havalimanı ve K1 Askeri Üssü ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde tuttuğu petrol kuyusu çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırmış durumda.

"MESAFE 10 METREYE İNDİ"

İki taraf arasındaki temas hattını oluşturan Beşiri ve Tuzhurmatu kasabalarından Peşmerge geri çekilirken, Kerkük kent merkezinin güney, güneybatı ve batısındaki kilometrelerce uzunluktaki mevzileri güçlendirmeye yönelik sürekli Peşmerge takviyesi yapılıyor. AA muhabirine konuşan Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, "Bazı bölgelerde Haşdi Şabi ile aramızdaki mesafe 10 metreye kadar düşüyor." dedi.

Haşdi Şabi'nin olası operasyonuna karşı güçlü bir savunma göstermek için DEAŞ döneminde kazdıkları hendekleri 7 metre genişletip, 3 metre derinleştirdiklerini ve devamlı şekilde mevzileri kum torbalarıyla desteklediklerini ifade etti.

"HAŞDİ ŞABİ ÜÇ KOLDAN SALDIRABİLİR"

Haşdi Şabi'nin Kerkük kent merkezinde denetimini ele geçirmek istediği bazı bölgelerle, petrol kuyuları olduğunu iddia eden Selim, olası bir çatışmada "Haşdi Şabi'nin üç koldan saldırabileceğini" dile getirdi. Selim, "Çatışmaların başlaması halinde Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid, güneybatıdaki Tuzhurmatu ve Beşir kasabalarıyla güneyindeki Meyrem Beg cephesinden kent merkezine ilerleyebileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

4 İLA 10 BİN PEŞMERGE HAZIRDA BEKLİYOR

Çevre bölgelerin dışında Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinden de binlerce Peşmerge'nin Kerkük kent merkezinde konuşlandırıldığının altını çizen Selim, Mekteb Halid'de 6 bin, 5'inci Batı Cephesi'nde 2 bin, kent içerisinde 3 bin, güneyindeki Tuzhurmatu ve Beşir'e giden yol istikametinde ise 4 ila 10 bin Peşmergenin hazır beklediğini ileri sürdü.Haşdi Şabi'nin iki gün önce Kerkük-Bağdat karayolunu kontrol altına almasından sonra, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmergelerle bağlantı kurmak için kendilerine özel askeri yol açtıklarını aktaran Selim, Tuzhurmatu'da ise bin 500 Peşmergenin bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: haberinburada