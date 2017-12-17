KERKÜK'TE IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BÜROLARINA SİLAHLI SALDIRI
Irak'ın Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde, Irak Türkmen Cephesine ait iki ayrı büroya, kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Irak'ın Kerkük kentinden silah sesleri yükseldi. Kent merkezindeki Irak Türkmen Cephesinin iki bürosuna saldırı düzenlendi.
KERKÜK POLİS MÜDÜRÜ DOĞRULADI
Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, "Kerkük kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi'nin iki bürosuna yönelik saldırı düzenlendi." dedi.
CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR
Irak Türkmen Cephesi Musalla bürosu ile Türkmen Esnaflar Birliği bürolarına yönelik saldırıların eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirten Ömer, kentin Musalla semtinde iki ayrı büroya yönelik düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak bürolarda maddi hasar oluştuğunu ifade etti.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Kimliği bilinmeyen kişiler, bürolara yönelik RPG silahları ile saldırı düzenlediklerini kaydeden Ömer, saldırılardan hemen sonra bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis güçlerinin geniş kapsamlı inceleme başlattığını, faillerin izlerini sürdüğünü aktardı.
Kaynak: haberinburada
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