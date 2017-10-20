Kerkük'te kontrolü sağlayan Irak ordusu, Barzani'nin partisi KDP'nin, tutukları sorguladığı Kerkük merkez binasını, Swat timleriyle ele geçirdi. Binadaki eşyalara el konuldu.

KOMANDOLAR BİNAYI KUŞATTI

Operasyon Kerkük Valisi Rakan Seyid'in talimatı ile başladı.Irak Ordusunun özel komando birlikleri Swat timleri ağır makinalı silah ve araçlar ile binanın etrafını sararak olası bir çatışmaya karşı tedbirler aldı. Ardından da binaya girilerek binanın kontrolü sağlandı. Bu binanın KDP'nin tuttukları kişilerin sorgularını gerçekleştirilmek için kullanıldığı öğrenildi.TALABANİ'NİN POSTERLERİ KALDIRILMADI

KDP'nin yanısıra Kerkük'te, Irak hükümeti ile işbirliğine gidilen Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ise şehirin her yerinde resimlerinin bulunması dikkat çekiyor. Kerkük'te daha önce ilk kez DHA'nın haber olarak dünyaya duyurduğu sayıları 700 civarında peşmergenin bir bölümünün şehir içerisinde saklandığı ve bunlara karşı da Irak ordusunun tetikte olduğu öğrenildi.700'ÜN ÜZERİNDE PKK'LI ŞEHİRDE

Bu konuda Kerkük İl Meclis üyesi olan Türkmen Lider Ali Mehdi Sadık 700'ün üzerinde PKK'lının Kerkük'te olduğunu DHA muhabirine açıklarken, Türkmenlerin Haşdi Şabi Birlikleri içerisinde bulunan silahlı güçlerinin peşmergeye karşı tedbir aldıklarını duyurdu.

Kaynak: haberinburada