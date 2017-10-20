KERKÜK'TE BARZANİ'NİN PARTİSİNİN TUTUKLULARI SORGULADIĞI BİNAYA KOMANDOLARLA OPERASYON
Irak ordusu, Barzani'nin partisi KDP'nin Kerkük'te tutukları sorguladığı merkez binasını komandoların düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Binadaki eşyalara el konuldu.
Kerkük'te kontrolü sağlayan Irak ordusu, Barzani'nin partisi KDP'nin, tutukları sorguladığı Kerkük merkez binasını, Swat timleriyle ele geçirdi. Binadaki eşyalara el konuldu.
KOMANDOLAR BİNAYI KUŞATTI
Operasyon Kerkük Valisi Rakan Seyid'in talimatı ile başladı.Irak Ordusunun özel komando birlikleri Swat timleri ağır makinalı silah ve araçlar ile binanın etrafını sararak olası bir çatışmaya karşı tedbirler aldı. Ardından da binaya girilerek binanın kontrolü sağlandı. Bu binanın KDP'nin tuttukları kişilerin sorgularını gerçekleştirilmek için kullanıldığı öğrenildi.TALABANİ'NİN POSTERLERİ KALDIRILMADI
KDP'nin yanısıra Kerkük'te, Irak hükümeti ile işbirliğine gidilen Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ise şehirin her yerinde resimlerinin bulunması dikkat çekiyor. Kerkük'te daha önce ilk kez DHA'nın haber olarak dünyaya duyurduğu sayıları 700 civarında peşmergenin bir bölümünün şehir içerisinde saklandığı ve bunlara karşı da Irak ordusunun tetikte olduğu öğrenildi.700'ÜN ÜZERİNDE PKK'LI ŞEHİRDE
Bu konuda Kerkük İl Meclis üyesi olan Türkmen Lider Ali Mehdi Sadık 700'ün üzerinde PKK'lının Kerkük'te olduğunu DHA muhabirine açıklarken, Türkmenlerin Haşdi Şabi Birlikleri içerisinde bulunan silahlı güçlerinin peşmergeye karşı tedbir aldıklarını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar