Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bir gazeteci evinde öldürüldü.

EVİ BASILDI, GAZETECİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi yayın organı Kürdistan TV'den yapılan açıklamada, kanalda kameraman olarak çalışan Erkan Şerif'in Dakuk'taki evinin bir grup tarafından basıldığı ve gazetecinin bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

HAŞDİ ŞABİ'DEN ŞÜPHELENİLİYOR

Açıklamada, eve baskın düzenleyerek Şerif'i öldürenlerin Haşdi Şabi güçleri olduğu iddia edildi. Kerkük'teki emniyet güçleri olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

KANAL İKİ GÜN ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Bağdat yönetimi, Rudaw'la birlikte Şerif'in de çalıştığı KTV'yi iki gün önce yasaklamış ve yayınlarını durdurmuştu.

IRAK ORDUSU KERKÜK'TE KONTROLÜ SAĞLAMIŞTI

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: haberinburada