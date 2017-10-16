Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirme operasyonu devam ediyor. Kerkük ordusuna bağlı özel birlikler, çatışma yaşanmadan Kerkük valilik binasını ele geçirdi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin talimatıyla Kerkük Valiliğine ve ele geçirilen diğer bölgelere Irak bayrağı çekildi.

Reuters'a konuşan iki Iraklı komutan, Irak ordusunun Kerkük'e girmeyeceğini, ordunun hedefinin şehrin çevresinin güvenlik altına alınması olduğunu belirtti.

İBADİ TALİMAT VERİ: IRAK BAYRAĞI ASIN

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İbadi, güvenlik güçlerine hitaben, "Kerkük ve tüm tartışmalı bölgelerde Irak bayrağını asınız." dedi.

İbadi, bugün gün içinde "Görevim, anayasaya göre halka hizmet etmek ve parçalanma riskine maruz kalan ülkenin birliğini korumaktır." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Öte yandan Irak güçleri, Kerkük'ün merkezine girerek valilik binasında kontrolü sağladı.

YENİ KERKÜK VALİSİ ATANDI

Kerkük eski Valisi Necmeddin Kerim, peşmergenin Irak güçlerine Kerkük'ü terk etmeyeceğini söyleyerek yerel unsurları karşı koymaya çağırmıştı.

Peşmerge güçlerinin ve silahlanan bazı yerel güçlerin Kerkük merkezinde Irak güçlerinin gelişi için hazırlandığı belirtilirken Irak güçleri, peşmergeler tarafından işgal edilen kontrol alanlarını yeniden kazanmak için Nineveh Ovaları'nda ilerlediği belirtildi.

Irak Başbakanı İbadi, Kerkük'e Arap kökenli Rakan al-Jbourri'yi Vali olarak atadı.

IKBY: IRAK HÜKÜMETİ AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hawrami, "Irak hükümeti Kerkük harekatından dolayı ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Peşmerge'den yapılan açıklamada ise, Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Irak ordusuna yardım ettiği öne sürüldü.

TUZHURMATU'DA KONTROL SAĞLANDI

Irak ordusu Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde kontrolü sağladı.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Irak ordu birlikleri, Tuzhurmatu'ya girerek ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Peşmerge ile Irak güçleri arasında dün Tuzhurmatu'da saatlerce çatışma yaşanmıştı.

Daha önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge tarafından kontrol edilen Kerkük'ün Dakuk ilçesinde de Irak ordu birliklerinin hakimiyet sağladığı ifade edildi.

HAVAALANI DA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Irak ordusunun yaptığı açıklamaya göre merkezi hükümete bağlı güçlerin ele geçirdiği yerler arasında, Kerkük havaalanı, Kuzey Petrol Şirketi'ne ait bir istasyon, yakınlarındaki bir işleme tesisi ve Kerkük kentinin güneyindeki sanayi bölgesi yer alıyor.

Kaynak: haberinburada