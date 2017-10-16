ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kerkük'te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.

"ŞİDDET KULLANIMINA KARŞIYIZ"

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak'ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz." dedi.

"EN İYİ SEÇENEK DİYALOG"

ABD'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Binbaşı Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur." dedi.ABD'nin DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını ifade eden Binbaşı Galloway, tüm bölge aktörlerine de DEAŞ ile mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.

2003 YILINDA IRAK'A İŞGAL HAREKATI DÜZENLEMİŞLERDİ

Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan ABD hatırlanacağı üzere 2003 yılında Irak'a harekat düzenleyerek ülkeyi işgal etmişti.

Kaynak: haberinburada