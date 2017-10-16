KERKÜK OPERASYONUNDAN SONRA, İŞGALCİ ABD'DEN KOMİK AÇIKLAMA: IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kerkük'te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.
"ŞİDDET KULLANIMINA KARŞIYIZ"
AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak'ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz." dedi.
"EN İYİ SEÇENEK DİYALOG"
ABD'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Binbaşı Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur." dedi.ABD'nin DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını ifade eden Binbaşı Galloway, tüm bölge aktörlerine de DEAŞ ile mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.
2003 YILINDA IRAK'A İŞGAL HAREKATI DÜZENLEMİŞLERDİ
Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan ABD hatırlanacağı üzere 2003 yılında Irak'a harekat düzenleyerek ülkeyi işgal etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
- Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
- Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
- Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
- Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar