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KERKÜK OPERASYONU SONRASI HEDEFE ERBİL'İ KOYDU!


Kerkük operasyonu sonrası hedefe Erbil'i koydu!
Tarih : 17 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Kerkük Operasyonu Sonrası Hedefe Erbil'i Koydu!(6/10)2

Kerkük operasyonu sonrası özgüven Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunun geride kaldığını ve bundan sonra Irak'ın her yerinde Irak bayrağının dalgalanması gerektiğini söyledi. İbadi'nin bu sözlerle Erbil'ine merkezi hükümetin denetimine alma niyetinde olduğu anlaşıldı.

"ÜLKENİN HER YERİNDE IRAK BAYRAĞI ASILMALI"

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir." dedi."BAYRAK YAKMA OLAYLARI KÖTÜ NİYETLİ"

Başbakan İbadi, "Kerküklü vatandaşlara zarar verilmemesi uyarısı yapıyorum ve bayrak yakma olayları kötü niyetli girişimlerdir." diyerek, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde provokatif eylemlerin yapılmaması için uyarıda bulundu.

Irak Başbakanı ayrıca, Kerkük'e yönelik operasyon sırasında Peşmerge'nin çatışmadan geri çekilmesinin arkasında "IKBY'de üç ayrı federal yönetimin kurulması" şartı olduğu yönündeki iddiaların ise gerçek dışı olduğunu bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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