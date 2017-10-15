Irak merkezi hükümetinin, Kürt peşmerge güçlerine tartışmalı bölge Kerkük vilayetinden güçlerini geri çekmeleri için tanıdığı iddia edilen süre aşıldı. Peşmerge güçleri, Bağdat yönetiminin yerel saatle Pazar sabaha karşı 02.00'ye kadar süre verdiklerini söylerken, Irak ordusu bu iddiayı yalanladı.

KÜRT BASINI: SÜRE 24 SAAT UZATILDI

Kürt basınına göreyse, bu süre 24 saat daha uzatıldı.

Kürt güvenlik kaynaklarına dayandırılan Reuters'ın haberinde, merkezi yönetimin Kerkük'ten çıkmaları için yaptığı uyarının peşmerge güçlerince reddedildiği bildirildi. BBC'nin Irak'taki muhabiri Orla Guerin, iki tarafın vilayete konuşlandırdığı askerlerin Cumartesi gecesi kısa süren bir çatışma yaşadığını ve bundan birbirlerini suçladığını aktardı.

KISA SÜRELİ ÇATIŞMA

Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerden Kerkük, Kürtlerin bağımsızlık referandumu sonrası kritik konumda. Vilayette nüfusun çoğunluğunu Arap ve Türkmenler oluşturuyor. Türkiye basınında Kerkük'te gerilimin had safhada olduğu bildiriliyor.

İBADİ: SİLAHLI GERGİNLİKTEN YANA DEĞİLİZ

Hürriyet gazetesine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı bölgenin "adeta bir saatli bombaya döndüğünü" söyledi.

Gazetede yer alan habere göre Kazancı, Kerkük'ün "bir Türkmen kenti" olduğunu, "ne peşmerge ne de Haşdi Şabi güçlerinin yanında taraf tutacaklarını" açıkladı.

25 Eylül'de IKBY'de gerçekleşen referenduma Kerkük de katılmış, bağımsızlık destekleyenlerin ezici çoğunluğu yakaladığı resmi sonuçların açıklanması sonrası Irak parlamentosu ülkenin başbakanı Haydar el İbadi'den buraya asker göndermesini istemişti.

İbadi, geçen hafta yaptığı açıklamada müşterek yönetilen Kerkük'te silahlı bir gerginlikten yana olmadığını söylemişti.

PEŞMERGE: BEDELİ NE OLURSA OLSUN SAVUNACAĞIZ

Hem Irak ordusu hem de Başbakan İbadi, Kerkük'te bir askeri operasyon planlamadıklarını yineleseler de, ordu birimleri buraya konuşlandırıldı. Peşmerge ise, Irak'tan gelecek tehditlere karşı Kerkük'teki pozisyonlarını "bedeli ne olursa olsun" savunacaklarını söylüyor.

Peşmerge, 2014'te DEAŞ'ın tehdit ettiği Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti. Bölgede Şii milislerin de desteklediği ordu ile Peşmerge arasındaki tansiyonun artması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis taraflara, silahlarını birbirlerine çevirmek yerine DEAŞ'a karşı birlikte savaşmaya odaklanmaları çağrısı yapmıştı.

Kaynak: haberinburada