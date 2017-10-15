Irak'ta merkezi hükümetin Kürt peşmerge güçlerine tartışmalı bölge Kerkük vilayetinden güçlerini geri çekmeleri için tanıdığı iddia edilen süre aşıldı. Peşmerge güçleri, Bağdat yönetiminin yerel saatle Pazar sabaha karşı 02.00'akadar süre verdiğinisöylerken, Irak bu iddiayı yalanladı.Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News televizyonuna konuşan Irak Başbakanlık Ofisi yetkilisi Saad El Haditi, "Süre tanıdığımıza dair hiçbir kanıt yok, ayrıca bu Peşmerge'den bazı komutanların iddiasından ibaret" dedi.Kürt basınına göreyse, Irak'ın tanıdığı iddia edilen süre 24 saat daha uzatıldı.BBC'nin Irak'taki muhabiri Orla Guerin, iki tarafın vilayete konuşlandırdığı askerlerin Cumartesi gecesi kısa süren bir çatışma yaşadığını ve bundan birbirlerini suçladığını aktardı.İran Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Irak'a 'sınır kapısını kapamadık'Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerden Kerkük, Kürtlerin bağımsızlık referandumu sonrası kritik konumda.IKBY'deki referanduma tepki gösteren bölge ülkelerinden biri de İran.Reuters'ın haberine göre, Pazar günü İran'ın Kuzey Irak ile sınır kapısını kapadığı yönünde haberler çıktı ancak İran "iddiaların asılsız olduğunu" açıkladı.İbadi: Çatışmadan yana değilizVilayette nüfusun çoğunluğunu Arap ve Türkmenler oluşturuyor. Türkiye basınında Kerkük'te gerilimin had safhada olduğu bildiriliyor.Hürriyet gazetesine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı bölgenin "adeta bir saatli bombaya döndüğünü" söyledi.Gazetede yer alan habere göre Kazancı, Kerkük'ün "bir Türkmen kenti" olduğunu, "ne peşmerge ne de Haşdi Şabi güçlerinin yanında taraf tutacaklarını" açıkladı.25 Eylül'de IKBY'de gerçekleşen referenduma Kerkük de katılmış, bağımsızlık destekleyenlerin ezici çoğunluğu yakaladığı resmi sonuçların açıklanması sonrası Irak parlamentosu ülkenin başbakanı Haydar el İbadi'den buraya asker göndermesini istemişti.İbadi, geçen hafta yaptığı açıklamada müşterek yönetilen Kerkük'te silahlı bir gerginlikten yana olmadığını söylemişti. Peşmerge: Bedeli ne olursa olsun savunacağızHem Irak ordusu hem de Başbakan İbadi, Kerkük'te biraskeri operasyon planlamadıklarını yineleseler de, ordu birimleri buraya konuşlandırıldı.Peşmerge ise, Irak'tan gelecek "tehditlere" karşı Kerkük'teki pozisyonlarını "bedeli ne olursa olsun" savunacaklarını söylüyor.Peşmerge, 2014'te Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) tehdit ettiği Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.Bölgede Şii milislerin de desteklediği ordu ile Peşmerge arasındaki tansiyonun artması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis taraflara, silahlarını birbirlerine çevirmek yerine IŞİD'e karşı birlikte savaşmaya odaklanmaları çağrısı yapmıştı.

Kaynak: haberinburada