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Kerkük-Erbil Yolunda Sıcak Saatler Irak Ordusu İle Peşmerge Çatışıyor
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Kerkük-Erbil Yolunda Sıcak Saatler Irak Ordusu ile Peşmerge Çatışıyor

KERKÜK-ERBİL YOLUNDA SICAK SAATLER IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE ÇATIŞIYOR

Kerkük-Erbil yolu üzerinde Irak güçleri ile Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Kerkük-Erbil Yolunda Sıcak Saatler Irak Ordusu İle Peşmerge Çatışıyor(5/10)1

Kerkük'ün kuzeybatısındaki Pirde bölgesinde, Kerkük-Erbil yolu üzerinde Irak güçleri ile Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.

BARZANİ YÖNETİMİ ASKERİ YIĞINAK YAPTI

Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük'e girmesi ardından başlayan gerginlik devam ederkenBAR bölgede askeri yığınağa da başlandı. IKBY, aynı zamanda Bağdat'a giden Erbil-Kerkük karayolu üzerinde yoğun askeri yığınak yaptı. Kerkük'ün Altınköprü kasabası yakınlarında karayolu üzerinde toprak yığınları ile yeni mevziler oluşturuldu.KERKÜK YOLUNDA ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDI

Öte yandan, duble yol olan Erbil-Kerkük karayolu da kapatılarak tek şeride düşürüldü. IKBY'ye bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı birlikleri Kerkük yolunda mevzilenirken, çok sayıda zırhlı araç da bölgede konuşlandı.

KERKÜK GİRİŞİNDE MEVZİLER KAZILDI

İran'dan gelen Kürdistan Özgürlük Partisi peşmergeleri ve gönüllü peşmergeler de Kerkük yolu üzerinde mevzilenerek beklemeye başladı. Erbil'den Kerkük yönüne sürekli askeri araçların geçtiği görülürken Kerkük girişinde de peşmerge tarafından mevzilerin kazıldığı öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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