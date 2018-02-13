KERİMCAN'IN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARINI YAYMASI, DOSTLUĞU BİTİRDİ
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan ve Selin Ciğerci'nin arası bozuldu. Selin, Kerimcan'ın cinsel içerikli konuşmalarının yer aldığı videoyu yayınca ikilinin dostluğu bitti.
Fenomen Dj Kerimcan Durmaz ve meslektaşı Selin Ciğerci, birbirlerini takipten çıkartarak sevenlerinin kafasını karıştırdı. takipten çıkaran Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci arasındaki küslüğün nedeni ortaya çıktı.
KERİMCAN'IN VİDEOSUNU YAYDI
Selin Ciğerci'nin Kerimcan'a ait cinsel içerikli konuşmaların olduğu videoyu yayması dostluğu bitirdi. Öte yandan, küslük haberlerinin çıkmasının ardından ikili, tekrar birbirini takibe aldı.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Sosyal medyada ilk olarak Bebek Okan adı ile ünlendi. Sosyal medya profili ile fenomen haline gelen Bebek Okan, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi. 2014'te cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci (33), futbolcu Gökhan Çıra'yla (21) evlenme kararı almıştı. Ancak çift bir süre sonra ayrılmıştı. Selin Ciğerci, "Aldatılınca Gökhan'dan ayrıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.
Kaynak: haberinburada
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