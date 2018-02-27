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Kerimcan'dan Quaresma için olay paylaşım! Gol sevincini böyle yaşadı

KERİMCAN'DAN QUARESMA İÇİN OLAY PAYLAŞIM! GOL SEVİNCİNİ BÖYLE YAŞADI

Kerimcan Durmaz, dün oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçında Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımla büyük ilgi topladı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Kerimcan'dan Quaresma İçin Olay Paylaşım! Gol Sevincini Böyle Yaşadı(10/10)6

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Beşiktaş- Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde, Beşiktaşlı Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımla izleyenleri güldürdü.

"OLAYSIN QUARESMA"

Ricardo Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımda Kerimcan Durmaz, "Ay olaysın Quaresma, şuan yendik galiba. Ay ne güzel bak ben de mutlu oldum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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