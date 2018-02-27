KERİMCAN'DAN QUARESMA İÇİN OLAY PAYLAŞIM! GOL SEVİNCİNİ BÖYLE YAŞADI
Kerimcan Durmaz, dün oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçında Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımla büyük ilgi topladı.
Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Beşiktaş- Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde, Beşiktaşlı Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımla izleyenleri güldürdü.
"OLAYSIN QUARESMA"
Ricardo Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımda Kerimcan Durmaz, "Ay olaysın Quaresma, şuan yendik galiba. Ay ne güzel bak ben de mutlu oldum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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