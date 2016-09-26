

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede fenomen olan Kerimcan Durmaz, Amerika tatilinde Rihanna'nın performansını izlemeye gitti. Kerimcan Durmaz, Snapchat hesabından Rihanna ile yer aldığı kareyi paylaştı.







Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, ünlü model Didem Soydan ve ünlülerin make up artisti Fevzi Altun'la Amerika tatiline çıkan Kerimcan Durmaz, dünyaca ünlü yıldızı karşısında görünce şok oldu.