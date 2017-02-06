

Winterfest'in sezon açılışına damga vuran Kerimcan Durmaz ikinci etapta da hem DJ performansı hem de dansları ile çok konuşuldu!







Sezon açılışını, başta sosyal medyaya damgasını vuran, ardından renkli performansları, samimi mizacı ve fark yaratan stili ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerimcan Durmaz ile Bilyoner Winterfest, ikinci etabın ilk gecesini de fenomenin DJ performansı ve canlı canlı şarkılara eşlik etmesiyle hareketlenen parti ile renklendirdi!



Winterfest'in enerjisine enerji katan Kerimcan Durmaz, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılandı!







kaynak:haberler