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kerimcan gençleri coşturdu!

KERİMCAN GENÇLERİ COŞTURDU!

Kayak tutkunlarının vazgeçilmezi, 1996'dan bu yana Türkiye'nin en iyi gençlik festivali olarak büyük ilgi gören Winterfest, ikinci haftasında eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Tarih : 06 Şubat 2017, 08:58
Puan Ver : Kerimcan Gençleri Coşturdu!(7/10)9


 Winterfest'in sezon açılışına damga vuran Kerimcan Durmaz ikinci etapta da hem DJ performansı hem de dansları ile çok konuşuldu!



Sezon açılışını, başta sosyal medyaya damgasını vuran, ardından renkli performansları, samimi mizacı ve fark yaratan stili ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerimcan Durmaz ile Bilyoner Winterfest, ikinci etabın ilk gecesini de fenomenin DJ performansı ve canlı canlı şarkılara eşlik etmesiyle hareketlenen parti ile renklendirdi!

Winterfest'in enerjisine enerji katan Kerimcan Durmaz, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılandı!



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kerimcan  Gençleri  Coşturdu    haber

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