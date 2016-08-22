

Yeşim Salkım, ayda 200 bin TL kazanan Kerimcan Durmaz için 'Allah bunları dinleyenlere akıl fikir versin.' dedi. İnternette paylaştığı videolarla kısa sürede şöhret olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a sanat dünyasından büyük tepki var!







AYDA 200 BİN TL KAZANIYOR







DJ'lik yaptığı mekanlardan ve çektiği videolardan aylık 200 bin lira kazanan Kerimcan için bir twitter kullanıcısı önceki gün şöyle bir mesaj attı: "Bunların paraya boğulduğu bir ülkede Neşet Ertaş gibi bir usta, bankaya kredi kartı borcuyla hayata gözlerini yumdu."







'BABA PARASI YİYEN ŞIMARIKLAR'







Bu mesaj üzerine ünlü sanatçı Yeşim Salkım'dan Kerimcan Durmaz'a ağır bir taş geldi. "Allah bunları dinleyenlere akıl fikir versin." diyen Salkım'a bir takipçisi "Onu dinleyen kesim belli; baba parası yiyen şımarıklar." diye yazarak destek verdi. Salkım da 'alkış' ikonuyla bu yoruma katıldığını belirtti. Usta sanatçı Yeliz de Kerimcan için şöyle dedi: "Ben ve benim gibi yorumcular bile bu paraları kazanamıyoruz, ne hale geldik. O paraları verenlerde kabahat."