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Kerimcan Durmaz, Yaptığı Paylaşımla Kastamonuluları Ayağa Kaldırıldı

KERİMCAN DURMAZ, YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KASTAMONULULARI AYAĞA KALDIRILDI

Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda Kastamonu halkıyla alay ettiği zannedilince bir şehir ayağa kalktı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Kerimcan Durmaz, Yaptığı Paylaşımla Kastamonuluları Ayağa Kaldırıldı(5/10)1

Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü DJ Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda "Kastamonulu musun?" diye alay edince Kastamonulular çok kızdı.

VİDEO HEMEN KALDIRILDI

Kerimcan Durmaz gelen tepkiler üzerine, sosyal medyadan paylaştığı videoyu anında kaldırdı. Kerimcan, videoyu kaldırsa da görüntüler internette hemen yayıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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