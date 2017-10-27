KERİMCAN DURMAZ, YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KASTAMONULULARI AYAĞA KALDIRILDI
Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda Kastamonu halkıyla alay ettiği zannedilince bir şehir ayağa kalktı.
Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü DJ Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda "Kastamonulu musun?" diye alay edince Kastamonulular çok kızdı.
VİDEO HEMEN KALDIRILDI
Kerimcan Durmaz gelen tepkiler üzerine, sosyal medyadan paylaştığı videoyu anında kaldırdı. Kerimcan, videoyu kaldırsa da görüntüler internette hemen yayıldı.
Kaynak: haberinburada
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