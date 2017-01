Sözcü'den Edda Sönmez'in haberine göre sosyal medya sayesinde ünlü olan Kerimcan Durmaz, kendisini bile şaşırtan bir zenginliğe kavuştu.







Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğramış ve uzun bir süre ortalarda görünmemişti.







Kalabalık bir grup tarafından darp edilen Durmaz, olayının şokunu uzun süre atlatamamış ve yurt dışına yerleşme kararı aldığına yönelik haberler çıkmıştı.







ÖNLEMLER ALDI İŞLERİNE DÖNDÜ



Ancak Kerimcan Durmaz yurt dışına yerleşmekten vazgeçip yeniden işlerine odaklandı. Yaşadığı saldırı sonrası bazı önlemlar alan, sahne alacağı mekânları titizlikle araştırıp inceleyen, güvenlik görevlisi talebinde bulunan ve sosyal medyada tepki çekecek paylaşımlar yapmaktan kaçınmaya başlayan Durmaz, önceki gün ‘Ah Mazi by My Cabaret'deydi. Gecede bir arkadaşının doğum günü kutlayan internet fenomeni, değeri binlerce lirayı bulan takılarıyla dikkat çekti.







ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR



Ünlülerle birlikte çektirdiği fotoğrafları ve sıradışı sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiren Durmaz, her ne kadar şöhretle birlikte kazancının çok fazla arttığı yönündeki haberlere tepki gösterse de üzerindeki takılar bunun aksini söylüyordu. Durmaz'ın gecede koluna taktığı saatin değerinin 11 bin euro, bilekliğinin 25 bin dolar, pırlanta yüzüğünün 30 bin euro, taş yüzüğünün ise 15 bin dolar olduğu ortaya çıktı.







PAYLAŞIM İÇİN PARA TALEP EDİYOR



Durmaz; konserler, organizasyonlar, internetteki Reklam odaklı paylaşımlar ve bazı etkinliklerde bulunması karşılığında ciddi rakamlar kazanıyor. Durmaz'ın ünlülerden bile aynı karede görüntülenmek için para istediği iddia ediliyor. İnternet paylaşımlarıyla ünlenen Durmaz'ın Instagram'da 1 milyon 600 bin takipçisi bulunuyor. Kerimcan Durmaz'la ilgili en çok merak edilen konuların başında ise kazancının vergisini ödeyip ödemediği geliyor.







İşte Durmaz'ın takıları ve değerleri:







Altın saat : 11 bin euro (44 bin TL)



Bileklik : 25 bin dolar (95 bin TL)



Altın ve taşlı yüzük : 15 bin dolar (57 bin TL)



Pırlanta yüzük: 30 bin euro (120 bin TL)







