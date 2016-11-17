Kerimcan Durmaz'ın Survivor'a katılacağı iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz, Survivor'a mı katılacak? Kerimcan Durmaz kimdir? İşte Kerimcan Durmaz ile ilgili detaylar...



Kerimcan Durmaz'ın Survivor 2017'ye katılacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoaları ve renkli kişiliğiyle kendisinden söz ettiren Kerimcan Durmaz'ın geride bıraktığımız haftalarda Survivor 2017 kadrosunda olacağı iddiaları dillendirilmişti.



Konuyla ilgili açıklama Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan'dan geldi. Geride bıraktığımız gün alışveriş yapmak için gittiği mekanda görüntülenen Kırşan, 'Survivor 2017' programının çekimlerinin 22 Ocak tarihinde başlayacağını açıkladı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Survivor'da yer almayacağını belirten Kırşan, "Kerimcam Durmaz, Survivor'da olmayacak, ama yeni sezonda başlayacak bir moda programında haftanın bir günü yer alacak." şeklinde konuştu.







kaynak:haberler