KERİMCAN DURMAZ SİLAHLI SALDIRIYA MI UĞRADI?
Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan DJ ve makyöz Kerimcan Durmaz'ın dün akşam Samsun'da sahne aldığı mekanda olay çıktığı, silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı iddia edildi.
Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan DJ ve makyöz Kerimcan Durmaz'ın dün akşam Samsun'da sahne aldığı mekanda olay çıktığı, silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kerimcan Durmaz'ın ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı.
MEKANDA ARBEDE ÇIKTI
Dün akşam Samsun'da sahne alan DJ Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada mekanda arbede çıktığı ve Kerimcan Durmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar