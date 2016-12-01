Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan DJ ve makyöz Kerimcan Durmaz'ın dün akşam Samsun'da sahne aldığı mekanda olay çıktığı, silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı iddia edildi.



Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan DJ ve makyöz Kerimcan Durmaz'ın dün akşam Samsun'da sahne aldığı mekanda olay çıktığı, silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kerimcan Durmaz'ın ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı.







MEKANDA ARBEDE ÇIKTI







Dün akşam Samsun'da sahne alan DJ Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada mekanda arbede çıktığı ve Kerimcan Durmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.







kaynak:sabah