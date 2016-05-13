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kerimcan durmaz, izdihama neden oldu

KERİMCAN DURMAZ, İZDİHAMA NEDEN OLDU

Sosyal medyanın yeni fenomenlerinden olan Kerimcan Durmaz, Bodrum'da çıktığı gece kulübünde izdihama neden oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 17:41
Puan Ver : Kerimcan Durmaz, İzdihama Neden Oldu(5/10)4


Sosyal medyada her geçen gün yeni bir fenomen ortaya çıkarken bunlardan biri de hızla popülerleşen Kerimcan Durmaz oldu. Sosyal medyayı çok aktif kullanan Durmaz, Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha Kulüp'te sahne aldı. Çok sayıda takipçisi Durmaz'ı izlemek için kulübe akın etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin geldiği Pasha Kulüp, kapılarını saatler önceden müşterilere kapattı. İzdihamın yaşandığı kulüpte insanlar Durmaz'ı izlemek için bir birlerini ezdi.



HAYRANLARI FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN BİRBİRİNİ EZDİ



Ünlü sanatçılara rakip çıkan Kerimcan, dj kabinine geçerek sevenlerini coşturdu. Söylediği her söz sonrası çığlıklarla yanıt veren hayranları Durmaz'ın fotoğrafını çekmek için de birbirleri ile yarıştı. Sıra dışı, kendine has ve eğlenceli tavırları ile oldukça dikkat çeken Durmaz, yaklaşık 2 saat dj'lik yaptı. İnternet dünyasında yer aldıktan kısa bir süre sonra kendisini yüz binlerce kişiye sevdirmeyi başaran Kerimcan, izdihamı sosyal medyaya koymak için telefonu ile çekim yapmayı da ihmal etmedi.








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