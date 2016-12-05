

Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı mekanda silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmiş, haber kısa sürede pek çok basın organında yer almıştı. Saldırıyla alakalı bilgi veren ve hakkındaki iddiaları yanıtlayan sosyal medya fenomeni; 'Benimle alakalı bir durum değil. Herhangi bir saldırı yok. Sadece panik oldu, koşarken ayağımı burktum' açıklamasında bulunmuştu. İşte Benim Stilim'in gala gecelerinde konuk jüri üyesi olarak yer alan Kerimcan Durmaz ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Yeni çıkan haberlerde saldırı ardından psikolojik olarak zor bir dönemden geçen Kerimcan Durmaz'ın İşte Benim Stilim jüri üyeliğini bırakıp toparlanmak için 15 günlük Amerika tatiline çıkacağı iddia edildi.







Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın Amerika'ya gitmeyeceği sadece birkaç hafta için işlerine ara verdiği söylendi. Sevilen moda programı İşte Benim Stilim'in jüri üyeliğini ise yapmaya devam edeceği açıklandı. Kerimcan Durmaz'ın tedavi gördüğü hastaneye kızı ile birlikte gelen anne Durmaz oğlunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı: "Kerimcan çok iyi. Sağlığı yerinde. Bugün müşade altında tutulacak. Hiçbir sorun yok. 'Dayak yedi' diye bir şey yok. Yüzünde hiçbir hasar yok."







kaynak:hürriyet