Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın askere gideceği konuşuluyor. Twitter'da açılan #kerimcandurmazasker hashtagi ile kullanıcılar yaklaşık 2 binden fazla tweet attı.



Kerimcan'ın askere gideceği iddiası askerlik sevk kağıdının ortaya çıkmasıyla güçlenirken, statüsü ise yedek subay olarak görünüyor. Instagram'da 1 milyon 500 bin takipçisi olan Kerimcan Durmaz, Snapchat'te çektiği kısa videolar ile fenomen haline gelmişti. Binlerce hayranı olan Durmaz'ın askere gideceği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.







kaynak:sabah