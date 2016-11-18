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kerimcan durmaz askere mi gidiyor?

KERİMCAN DURMAZ ASKERE Mİ GİDİYOR?

Sosyal medyanın en renkli isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın askere gideceği konuşuluyor. Twitter'da açılan #kerimcandurmazasker hashtagi ile kullanıcılar yaklaşık 2 binden fazla tweet attı.

Tarih : 18 Kasım 2016, 10:59
Puan Ver : Kerimcan Durmaz Askere Mi Gidiyor?(9/10)8


Kerimcan'ın askere gideceği iddiası askerlik sevk kağıdının ortaya çıkmasıyla güçlenirken, statüsü ise yedek subay olarak görünüyor. Instagram'da 1 milyon 500 bin takipçisi olan Kerimcan Durmaz, Snapchat'te çektiği kısa videolar ile fenomen haline gelmişti. Binlerce hayranı olan Durmaz'ın askere gideceği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.



 



kaynak:sabah








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