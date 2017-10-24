KERİM FREİ DEVLERİ BOŞ GEÇMİYOR
Medipol Başakşehir'in sezon başında transfer ettiği Kerim Frei, Fenerbahçe'den sonra eski takımı Beşiktaş ağlarını da havalandırdı.
Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Kerim Frei, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan giren ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş karşısında da ağları havalandırmayı başardı.
89'DA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Mücadelenin 65. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Kerim, sol kanatta çok etkili olamasa da 89. dakikada Caiçara'nın pasında düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Kerim Frei, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak iki büyük takım karşısında da gol sevinci yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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