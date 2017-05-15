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kerim frei, beşiktaş'a dönmek istiyor

KERİM FREİ, BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olan Kerim Frei, siyah beyazlı takıma geri dönmek istiyor.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Kerim Frei, Beşiktaş'a Dönmek İstiyor(7/10)6




Devre arasında Birmingham'a giden Kerim Frei'in dönmek istediği bildirildi. Genç oyuncunun babası Hüsnü Koyunlu aracılığıyla yönetime mesaj göndererek, "İngiltere'de mutsuzum. Tekrar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dediği iddia edildi.

 



 



kaynak:sabah








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