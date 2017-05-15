KERİM FREİ, BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olan Kerim Frei, siyah beyazlı takıma geri dönmek istiyor.
Devre arasında Birmingham'a giden Kerim Frei'in dönmek istediği bildirildi. Genç oyuncunun babası Hüsnü Koyunlu aracılığıyla yönetime mesaj göndererek, "İngiltere'de mutsuzum. Tekrar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dediği iddia edildi.
kaynak:sabah
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