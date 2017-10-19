KEREMCEM, KENDİSİNDEN 15 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bir süredir kalbi boş olan Keremcem, gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncu İlay Erkök'e kaptırdı. İkili, ilk kez birlikte görüntülendi.
Keremcem, Seda Güven'e 17 Haziran'da, annesinin yüzüğüyle, 120 kişinin huzurunda evlilik teklifi etmişti. Güven, Keremcem'in evlenme teklifini gözyaşları içerisinde kabul etmişti. Güven'den ayrılan Keremcem, 25 yaşındaki İlay Erkök'ten ile aşk yaşamaya başladı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ile aşk yaşamaya başlayan Keremcem sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İkili oldukça mutlu görünüyordu.
İşte Keremcem ve sevgilisi:
Kaynak: haberinburada
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