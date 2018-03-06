KEREM KILIÇDAROĞLU TERHİS OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. 6 ay askerlik yapan Kılıçdaroğlu'nun kilo verdiği görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. Kerem Kılıçdaroğlu'nun kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.
KEREM KILIÇDAROĞLU TERHİS OLDU
15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu.
CHP İL BAŞKANI KARŞILADI
Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.
KILIÇDAROĞLU, YEMİN TÖRENİNE KATILMIŞTI
Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.Kerem Kılıçdaroğlu'nu birliğine nişanlısı uğurlamıştı...
Kaynak: haberinburada
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