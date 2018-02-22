KEREM DEMİRBAY'IN DÜNYA KUPASI HAYALİ
Bundesliga'da Hoffenheim fortması giyen ve ciddi bir sakatlık geçiren Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, 2018 Dünya Kupası hayalinin sürdüğünü belirtti.
Dizinden sakatlanan ve sezonu büyük ölçüde kapatan Hoffenheim'in Türk asıllı Alman yıldızı Kerem Demirbay, 2018 Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.
"KAFAMDAN SİLMİŞ DEĞİLİM"
Alman basınına konuşan Demirbay, "Bu sezonun kalan kısmında Hoffenheim ile bir iki maça daha çıkmak için çalışacağım. Löw beni aradı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çok zor olacak biliyorum ama Dünya Kupası'nı kafamdan silmiş değilim" sözlerini kullandı.
Hoffenheim'da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde sezon sonu ayrılma maddesi bulunmasına rağmen gelecek sezon da Alman takımında olmak istediğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
- İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
- Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
- Hollanda'da Skandal Karar! 1915 Olaylarını 'soykırım' Olarak Tanıdılar
- Devlet Büyüklerinin Telefonlarını Dinleyen Fetö'cülere Ceza Yağdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar