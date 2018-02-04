KEREM DEMİRBAY'I YIKAN SAKATLIK! DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR
Hoffenheim forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Hertha Berlin ile oynadıkları maçta sakatlandı. Başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunuyor.
Almanya Bundesliga'da oynanan Hertha Berlin- Hoffenheim mücadelesinde Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay ağır bir sakatlık geçirdi.
24 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, karşılaşmanın 17. dakikasında bileğine aldığı sert darbe sonrası acı içinde yerde kalırken, acil olarak hastaneye kaldırıldı.
TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ
Alman basını, Demirbay'ın bu sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nı kaçırma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, oyuncunun uzun süre sahalara dönemeyeceği ifade edildi.
Kulüpten Kerem Demirbay'ın sakatlığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken 1-1 sona eren maçın ardından takım arkadaşları yıldız futbolcuya destek olmak için Kerem Demirbay'ın formasıyla poz verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar