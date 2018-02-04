Almanya Bundesliga'da oynanan Hertha Berlin- Hoffenheim mücadelesinde Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay ağır bir sakatlık geçirdi.

24 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, karşılaşmanın 17. dakikasında bileğine aldığı sert darbe sonrası acı içinde yerde kalırken, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Alman basını, Demirbay'ın bu sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nı kaçırma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, oyuncunun uzun süre sahalara dönemeyeceği ifade edildi.

Kulüpten Kerem Demirbay'ın sakatlığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken 1-1 sona eren maçın ardından takım arkadaşları yıldız futbolcuya destek olmak için Kerem Demirbay'ın formasıyla poz verdi.

Kaynak: haberinburada