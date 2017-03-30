KEREM BURSİN'DEN KÖTÜ HABER!
'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den üzücü haber geldi.
Geçen hafta rol aldığı dizinin setinde rahatsızlanınca hastaneye giden Kerem Bursin, burada yaklaşık iki saat kalmış ve hastane çıkşı objektiflere takılmıştı.
Kerem Bursin, rahatsızlığını yoğun çalışma temposuna bağlasa da oyuncunun şeker hastası olduğu iddia edildi.
kaynak:posta
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