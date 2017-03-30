

Geçen hafta rol aldığı dizinin setinde rahatsızlanınca hastaneye giden Kerem Bursin, burada yaklaşık iki saat kalmış ve hastane çıkşı objektiflere takılmıştı.







Kerem Bursin, rahatsızlığını yoğun çalışma temposuna bağlasa da oyuncunun şeker hastası olduğu iddia edildi.











kaynak:posta